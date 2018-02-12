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На Стара-Загоре водитель на Honda въехал на дорожное ограждение

12 февраля 2018 23:31
275
Каким образом водитель машины попал в такую ситуацию, не уточняется.
Сегодня, 12 февраля в Кировском районе Самары на улице Стара-Загора водитель на внедорожнике Honda заехал на дорожное ограждение, сообщает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на очевидцев. Каким образом водитель машины попал в такую ситуацию, не уточняется.

По словам очевидцев, водитель машины не пострадал и вместе с другими водителями пытается спустить автомобиль вновь на дорогу. 




Фото:    samarskie-voditeli.ru
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