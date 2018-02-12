На Стара-Загоре водитель на Honda въехал на дорожное ограждение
12 февраля 2018 23:31
275
По словам очевидцев, водитель машины не пострадал и вместе с другими водителями пытается спустить автомобиль вновь на дорогу.
Фото: samarskie-voditeli.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
12 февраля 2018 19:14
В настоящее время по статье «Истязание» возбуждено уголовное дело. Закон
1097
9 февраля 2018 19:15
Суд заочно арестовал адвоката Евгения Рыжова, которого объявили в розыск по делу о рейдерстве. Бизнес-омбудсмен Борис Титов включил его в переданный президенту... Закон
417
8 февраля 2018 21:22
В МВД предлагают убрать такую меру наказания, как принудительные работы, увеличить штраф до 500 тысяч рублей, а лишение свободы продлить до 4 лет. Закон
358
7 февраля 2018 23:49
Самарский областной суд занял сторону мэрии в споре с собственниками земли. Закон
941
7 февраля 2018 19:18
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Закон
1078
7 февраля 2018 19:15
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему способствовавшие. Закон
387
7 февраля 2018 15:29
Они будут уничтожены. Закон
296
Происшествия
12 февраля 2018 23:44
"Баллон с газом стоял в другой комнате и не использовался" Происшествия
210
12 февраля 2018 23:31
Каким образом водитель машины попал в такую ситуацию, не уточняется. Происшествия
274
12 февраля 2018 14:28
Разогнавшись, они на полной скорости влетели в дерево. Происшествия
904
Криминал
12 февраля 2018 14:02
За это они на 9 и 11 лет отправятся за решетку. Криминал
219
12 февраля 2018 13:49
Полицейские задержали предполагаемого преступника по горячим следам. Криминал
240
12 февраля 2018 13:35
Выстрел произведен из пневматического оружия. Криминал
266
Видео
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
309
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
553
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
586
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1854
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
632
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
627
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
451
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3538
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2037
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2463
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2359
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1979
Мероприятия