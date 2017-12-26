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Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено Ранее было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм.
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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Сахалине курившую пенсионерку сдуло ветром с балкона четвёртого этажа

26 декабря 2017 19:31
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На Сахалине в городе Шахтёрске из-за ураганного ветра пенсионерка выпала с балкона четвёртого этажа, информирует russian.rt.com.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральную районную больницу Углегорска.

«Да, такой случай имел место быть. Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у неё травмы», — сказали в больнице.

Ранее в СМИ появилась информация, что пенсионерка из-за сильного ветра упала с балкона в сугроб. При этом уточняется, что женщину пришлось везти в больницу в ковше погрузчика, из-за того что машина скорой помощи застряла в снегу.
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