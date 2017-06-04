На Пятой просеке в Самаре горело здание на 70 кв. метрах

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В субботу, 3 июня по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-он, 5-я Просека, произошел пожар.Горело неэксплуатируемое здание на 70 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 16 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.