На Пятой просеке в Самаре горела постройка на 100 кв. метрах
8 мая 2017 11:33
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Вечером 7 мая по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. 5-я просека, произошел пожар.
Горело неэксплуатируемое строение на площади 100 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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