На Пугачевском тракте неизвестный водитель наехал на упавшего велосипедиста и скрылся с места ДТП

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Далее, неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве, который двигался по Пугачевскому тракту со стороны Новокуйбышевского шоссе в сторону Стромиловского шоссе, допустил наезд на велосипедиста, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся с места ДТП.Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией о ДТП, просим обращаться по тел.: 8-927-705-44-37; 951-91-21, 020 или в ближайший отдел полиции. передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.