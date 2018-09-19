На Ново-Вокзальной в Самаре «Лада Ларгус» после столкновения с «Мицубиси наехала на двух женщин, находившихся на тротуаре

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Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигался по улице Ново Вокзальной. В пути следования автолюбитель при повороте налево на проспект Карла Маркса нарушил ПДД и допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси» под управлением мужчины 1967 года рождения. После столкновения отечественный автомобиль продолжил движение и наехал на пешеходов – двух женщин 1954 и 1960 годов рождения, находившихся на тротуаре.В результате ДТП получили травмы и доставлены в медучреждение: водитель иномарки, пассажирка автомобиля «Лада Ларгус» - женщина 1981 года рождения и пешеходы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области