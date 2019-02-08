На Ново-Садовой в Самаре столкнулись две иномарки

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Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары в 14:10. Из собранных полицейскими материалов следует, что водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Шевролет, двигаясь по ул.Ново-Садовая в направлении ул.Новомайская, не обеспечил контроль за движением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Порше, под управлением женщины 1972 года рождения, которая двигалась во встречном направлении.В результате ДТП водитель автомобиля Шевролет скорой медицинской помощью был госпитализирован.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.