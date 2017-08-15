На Ново-Садовой трамвай столкнулся с экскаватором
15 августа 2017 09:22
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По предварительным данным, ДТП произошло в 8 часов. Трамвай 4 маршрута двигался по ул.Ново-Садовой в сторону центра города. На пересечении с пр.Масленникова он столкнулся с мобильным колесным экскаватором. От удара лобовое стекло трамвая оказалось выбито. Движение в сторону центра было остановлено. Примерно через час последствия аварии устранили.По предварительным данным, никто не пострадал. В причинах ДТП предстоит разобраться специалистам.
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