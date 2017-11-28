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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Московском шоссе в Самаре в ДТП погиб пешеход

28 ноября 2017 11:40
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На Московском шоссе в Самаре в ДТП погиб пешеход Он переходил дорогу на красный свет.
Он переходил дорогу на красный свет.

Вечером 27 ноября в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП. Водитель мужчина 1978 года рождения, управлял автомашиной Мицубисси двигаясь по Московскому шоссе со стороны 18 км Московского шоссе в направлении улицы Совхозной.  По предварительной информации полицейских, на регулируемом пешеходном переходе Московское шоссе 19 км совершил наезд на пешехода мужчину 1942 года рождения, который переходил проезжую часть Московского шоссе по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомашины на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Ведется проверка, сообщает облМВД.

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