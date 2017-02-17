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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Московском шоссе в Самаре столкнулись автобус №67 и маршрутка №229

17 февраля 2017 11:49
285
В ДТП пострадали два человека.

Утром в пятницу, 17 февраля, в Самаре зафиксировали ДТП с участием общественного транспорта. На 18-м километре Московского шоссе столкнулись автобус №67 и маршрутное такси №229.

Авария произошла около 5:00. Машины двигались в направлении микрорайона Крутые Ключи. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В результате столкновения пострадали два человека: кондуктор автобуса и водитель маршрутки. Бригада скорой помощи доставила их в одно из медучреждений города.
Причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает 63.ру.


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