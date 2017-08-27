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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Московском шоссе в Самаре сгорел дачный дом

27 августа 2017 11:29
82
На Московском шоссе в Самаре сгорел дачный дом
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Рано утром сегодня, 27 августа по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, 19 км. Московского шоссе, 12 улица, произошел пожар.

Горел дачный дом на 10 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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