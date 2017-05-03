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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Московском шоссе в Самаре горели вещи

3 мая 2017 11:46
126
На Московском шоссе в Самаре горели вещи
Пожар распространился на 15 кв. метров.

Поздно вечером 2 мая по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, произошел пожар.

Горели домашние вещи на площади 15 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 30 человек личного состава и 12 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.


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