На Московском шоссе в Самаре горели вещи

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Поздно вечером 2 мая по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, произошел пожар.Горели домашние вещи на площади 15 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 30 человек личного состава и 12 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.