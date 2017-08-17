На Московском шоссе в Самаре горел дачный дом

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Вечером 16 августа по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-он, 19 км Московского шоссе, СНТ "Фрунзенец", произошел пожар.Горел дачный дом на 15 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники, собщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.