На Московском шоссе девушка на мотоцикле врезалась в "Форд", отлетела в газон и столкнулся с металическим указателем

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По предварительным данным водитель Форда совершал поворот с Московского шоссе на ул. Ново Вокзальную, в этот момент в него влетел мотоцикл, который затем вылетел на газон и столкнулся с металическим указателем. За рулём мотоцикла была девушка, которую госпитализировали в ближайшую больницу. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.Фото: «ДТП Самара».