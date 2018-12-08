На Московском шоссе Самары столкнулись три иномарки, погиб один из водителей

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ДТП было зарегистрировано в 03:30 8 декабря на Московском шоссе Самары.Произошло столкновение 3 легковых транспортных средств - Mazda, Opel и Renault.В результате ДТП погиб водитель и пострадал пассажир автомобиля Mazda, а также с различными травмами госпитализирован пассажир Opel.Личности участников ДТП, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются.По факту аварии проводится проверка, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.