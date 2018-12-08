На Московском шоссе Самары столкнулись три иномарки, погиб один из водителей
8 декабря 2018 13:43
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Произошло столкновение 3 легковых транспортных средств - Mazda, Opel и Renault.
В результате ДТП погиб водитель и пострадал пассажир автомобиля Mazda, а также с различными травмами госпитализирован пассажир Opel.
Личности участников ДТП, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По факту аварии проводится проверка, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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