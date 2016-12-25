На Мориса Тореза пьяный водитель на "Ладе Приора" врезался в припаркованный Volkswagen

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По словам очевидцев, виновник аварии на автомобиле "Лада Приора" не справился с управлением, и его машину занесло на припаркованный Volkswagen. От удара немецкую легковушку развернуло на 180 градусов, а "Приору" протащило вперёд, и машина остановилась поперёк улицы.Пострадал молодой человек, управлявший "Приорой". С различными травмами его госпитализировали в больницу.Фото: vk.com/samara