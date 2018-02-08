На Мехзаводе водитель "Калины" сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой
8 февраля 2018 21:02
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В результате ДТП 8-летняя девочка получила травму ноги. Посла оказания медицинской помощи госпитализация пострадавшей не потребовалась.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: ГУ МВД Самарской области
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