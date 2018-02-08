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На Мехзаводе водитель "Калины" сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой

8 февраля 2018 21:02
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В результате ДТП девочка получила травму ноги.
Вечером 7 февраля в Самаре мужчина 1994 года рождения, управляя автомашиной «Лада Калина», двигался по межквартальному проезду поселка Мехзавод. Напротив дома № 50 по улице квартал № 2  водитель совершил наезд на пешехода 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть в сопровождении матери.

В результате ДТП 8-летняя девочка получила травму ноги. Посла оказания медицинской помощи госпитализация пострадавшей не потребовалась.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


Фото:     ГУ МВД Самарской области
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Комментарии



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