На Мехзаводе в Самаре горел киоск быстрого питания

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В ночь на 21 апреля по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, 3 квартал, произошел пожар. Горел киоск быстрого питания на площади 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.