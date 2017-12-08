На М-5 во время снегопада в многочасовую пробку попал автобус с 30 детьми
8 декабря 2017 00:01
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Из-за продолжительного снегопада в многочасовых пробках застряли водители фур и легковых автомобилей. Многим пришлось заночевать на трассе. С 2:00 6 декабря на всех федеральных трассах Самарской области было введено ограничение движения для транзитного транспорта. Его сняли только ночью 7 декабря.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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