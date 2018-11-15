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На М-5 в оторвавшееся от грузовика колесо врезалась Газель с водкой

15 ноября 2018 14:42
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От столкновения с колесом Газель вылетела в кювет.
В прошедшую среду, 14 ноября, примерно в 18:00 в Сызранском районе Самарской области на 865-ом километре федеральной трассы М-5 «Урал» произошло ДТП с участием грузовика Валдай. По информации ГИБДД 47-летний мужчина ехал на грузовике, когда во время движения у машины оторвало заднее левое колесо. После этого автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся.

Оторвавшееся от грузовика колесо врезалось в Газель, движущуюся во встречном направлении. От столкновения с колесом Газель вылетела в кювет. Эта машина ехала с грузом – водкой. За рулем находился 33-летний мужчина.

В ДТП четверо пострадавших: оба водителя и два пассажира.

По факту произошедшей аварии ведется проверка, передает samarskie-voditeli.ru


Фото: КТВ-ЛУЧ
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