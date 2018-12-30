На Курильских островах селёдка выбросилась на берег — видео
30 декабря 2018 23:08
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Местный житель снял на видео берег, усыпанный рыбой, и назвал произошедшее подарком на Новый год.
Местные жители собирают рыбу в большие мешки, чтобы потом приготовить её.
Подобный выброс рыбы на Курилах произошёл около 20 лет назад.
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