На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником
3 апреля 2019 17:23
5
Жительница станицы Березанская в Краснодарском крае опубликовала в Instagram видео, на котором сотрудница почты России несколько раз бьет ее веником и прогоняет из отделения, угрожая вызвать полицию.
"Сегодня, 29.03.2019. Я пришла на почту отправить посылку. На что услышала отказ без объяснения причины (думаю, личная неприязнь), попросила заведующую главпочтамта Зубову Екатерину Васильевну написать мне письменный отказ, но она повела себя неадекватно, схватила веник и начала меня бить по лицу и выгонять из помещения! Забрала ключи от машины и покинула свое рабочее место, скрывшись в неизвестном направлении. Я вызвала полицию", — написала девушка.
Сотрудники регионального управления почтового ведомства уже опросили свидетелей инцидента, которые сообщили, что конфликт спровоцировала именно клиентка: она нецензурно выражалась, оскорбляла работников почты и других посетителей. Также отмечается, что в прошлом году эта девушка напала на сотрудницу почтового отделения.
Филиал почты сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы помочь восстановить картину произошедшего. Кроме того, с сотрудниками проведен инструктаж по работе с клиентами, добавили в УФПС,
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 апреля 2019 16:03
Он получил черепно-мозговую травму, в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши. Закон
77
3 апреля 2019 15:29
Обвиняемые получили от подследственного, обвиняемого в коммерческом подкупе, 1, 5 миллиона рублей, пообещав повлиять на избрание федеральным судом Куйбышевского... Закон
89
2 апреля 2019 20:35
Назначены автотехническое и судебно-медицинское исследования. Закон
262
2 апреля 2019 10:55
Должнику запретили регистрировать автомобиль. Закон
254
2 апреля 2019 10:37
Возбуждено уголовное дело. Закон
233
1 апреля 2019 18:23
В ходе опроса он сообщил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Закон
337
1 апреля 2019 17:38
В настоящее время дети госпитализированы. Закон
261
Происшествия
3 апреля 2019 17:23
Свидетели инцидента сообщили, что конфликт спровоцировала именно клиентка: она нецензурно выражалась, оскорбляла работников почты и других посетителей. Происшествия
1
3 апреля 2019 14:14
На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Происшествия
167
3 апреля 2019 14:02
Инцидент произошел утром на улице Свободы. Происшествия
206
Криминал
3 апреля 2019 13:30
Общий ущерб составил 1,089 млн рублей. Криминал
160
3 апреля 2019 11:57
Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Криминал
149
3 апреля 2019 10:25
Ставший жертвой преступления водитель такси сообщил об инциденте в полицию. Криминал
148
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
294
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4832
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4777
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
567
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
859
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
830
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
412
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1052
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1058
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2042
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2316
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1389
Мероприятия