На Красноглинском шоссе столкнулись «Daewoo Matiz», «Лада Гранта» и «FordFocus», пострадала 12-летняя девочка

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По предварительной информации полицейских, напротив дома 11 улицы 2-я линия пос. Дома Эмо, водитель в условиях снегопада не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной «Лада Гранта», которая после столкновения наехала на автомашину «FordFocus».В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины «Лада Гранта», девочка 2006 года рождения была госпитализирована с травмой живота.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области