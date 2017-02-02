На Красноглинском шоссе на "встречке" столкнулись «KIA Rio» и «Toyota Land Cruiser», погибла женщина

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В результате ДТП предполагаемая виновница аварии и ее 26-летний пассажир получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших. Пенсионерка 1941 года рождения, находившаяся на заднем пассажирском сидении «KIA Rio», от полученных травм скончалась в машине «скорой помощи» по дороге в медицинское учреждение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.