На Красноглинском шоссе, при столкновении трех легковых автомобилей, иномарка вылетела с дороги и перевернулась
4 февраля 2018 18:56
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«Лада Калина» при маневре задела Volkswagen, который выехал на встречную полосу и столкнулся с «четырнадцатой». От удара иномарку вынесло с дороги, и она перевернулась.
На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. Никто из участников аварии не пострадал.
фото: Фото: Анастасия Шеломеева /63.ru
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