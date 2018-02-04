На Красноглинском шоссе, при столкновении трех легковых автомобилей, иномарка вылетела с дороги и перевернулась

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«Лада Калина» при маневре задела Volkswagen, который выехал на встречную полосу и столкнулся с «четырнадцатой». От удара иномарку вынесло с дороги, и она перевернулась.На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. Никто из участников аварии не пострадал.фото: Фото: Анастасия Шеломеева /63.ru