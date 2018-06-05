На Кировском рынке в Самаре 23 спасателя тушили горящие торговые контейнеры

Горели торговые контейнеры на площади 50 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 5 единиц техники.Пожар был локализован в 18:31, пожар ликвидирован в 18:41.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС