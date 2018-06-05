На Кировском рынке в Самаре 23 спасателя тушили горящие торговые контейнеры
5 июня 2018 21:36
Горели торговые контейнеры на площади 50 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 5 единиц техники.
Пожар был локализован в 18:31, пожар ликвидирован в 18:41.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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