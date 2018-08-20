На Камчатке умерла от переохлаждения туристка из Барнаула

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По предварительной информации, две женщины отстали от группы. В итоге одна из них позднее вернулась к другим туристам, сообщив, что второй подруге стало плохо.Женщина находилась без сознания, когда за ней вернулись участники группы. Дежурившая бригада медиков констатировала смерть, предварительно, из-за переохлаждения.Отмечается, что в связи с плохой погодой доставить туристов и тело погибшей в Петропавловск-Камчатский ночью не получилось. Сейчас расследованием всех обстоятельств смерти туристки занимаются правоохранители.