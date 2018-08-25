На Эльбрусе обнаружено тело погибшей 30 лет назад альпинистки

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— Тело женщины нашла группа туристов на Эльбрусе на высоте около 4 тыс. метров и сообщила об этом спасателям. По предварительным данным, альпинистка погибла при восхождении 31 год назад. Тело эвакуировано, — говорится в сообщении.Отмечается, что в 1987 году в районе, где было найдено тело, из-за схода лавины погибло семь альпинистов.МВД Карачаево-Черкессии сообщило, что личность альпинистки удалось установить — при ней были найдены документы.Найден паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области.Сообщается, что у погибшей также находился при себе авиабилет на её имя, датированный 10 апреля 1987 года из Москвы в Минеральные Воды.