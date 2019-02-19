Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 19 февраля, 20:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/02:
USD 66.25
-0.45
EUR 74.91
-0.34
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Дальнем Востоке пьяные кандидаты в депутаты от ЛДПР подожгли здание администрации

19 февраля 2019 17:52
132
Злоумышленники разбили окно на первом этаже здания, закинули в помещение администрации горящую автомобильную шину и скрылись на машине.
18+
В Амурской области двух кандидатов в депутаты от ЛДПР подозревают в поджоге здания администрации поселка Прогресс. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщили издания «Амурская правда» и ИА «Амур.инфо», передает Znak.com.

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля. Злоумышленники разбили окно на первом этаже здания, закинули в помещение администрации горящую автомобильную шину и скрылись на машине. «Сыщики изъяли следы обуви и протектора шин, а также записи с камер наружного видеонаблюдения. Изучив их, полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники», — рассказывают в управлении МВД по Амурской области.

Вскоре силовики задержали поджигателей — двоих мужчин 36 лет и 41 года. Они оказались зарегистрированными кандидатами в депутаты местного Совета народных депутатов от ЛДПР. Эту информацию подтвердил глава Прогресса Сергей Провоторов, пишут СМИ.

В полиции заявляют, что задержанные дали признательные показания, но четко пояснить свои мотивы не смогли, указав лишь, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). За содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Досрочные выборы депутатов поселка Прогресс четвертого созыва назначены на 3 марта. В настоящее время идет предвыборная кампания. 


Фото:   Znak.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
19 февраля 2019  18:21
Адвокаты подсудимых пытаются затянуть уголовный процесс.
13-15 февраля начался допрос свидетелей обвиняемой стороны по делу «Тольяттиазота»
Адвокаты подсудимых пытаются затянуть уголовный процесс.   Закон
97
19 февраля 2019  10:06
В Самарской области сотрудники Росгвардии привлекли к ответственности охотников-нарушителей Объектом проверки стали охотничьи угодья в Шенталинском, Исаклинском, Сергиевском и Красноярском районах губернии.
В Самарской области сотрудники Росгвардии привлекли к ответственности охотников-нарушителей
Объектом проверки стали охотничьи угодья в Шенталинском, Исаклинском, Сергиевском и Красноярском районах губернии. Закон
156
18 февраля 2019  23:00
По версии следствия, указанный баллон был приобретен мужчиной, осуществляющим в квартире ремонт, в целях монтажа натяжного потолка.
Мужчина, виновный во взрыве газового баллона в Самаре на Димитрова, будет отвечать перед судом
По версии следствия, указанный баллон был приобретен мужчиной, осуществляющим в квартире ремонт, в целях монтажа натяжного потолка.   Закон
252
18 февраля 2019  22:44
Командир одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД России по Москве выполнял свои служебные обязанности на Манежной площади. В какой-то момент он почувствовал сильный удар в спину.
Проспорил. Школьник ударил полицейского в центре Москвы
Командир одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД России по Москве выполнял свои служебные обязанности на Манежной площади. В какой-то момент он почувствовал... Закон
329
18 февраля 2019  19:45
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.
Тольяттинец на 18 лет лишился свободы за убийство сожительницы и ее дочери
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.  Закон
280
16 февраля 2019  20:13
В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизнь и здоровье вне опасности.
С крыши дома на улице Куйбышева в Самаре снег упал на женщину с малолетним ребёнком
В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизнь и здоровье вне опасности.  Закон
517
15 февраля 2019  22:07
В 2017 году молодой человек пришёл в школу, ударил учительницу топором и устроил в учебном заведении стрельбу из дробовика.
Ивантеевского школьного стрелка приговорили к семи годам колонии
В 2017 году молодой человек пришёл в школу, ударил учительницу топором и устроил в учебном заведении стрельбу из дробовика.  Закон
435
Весь список
Происшествия
19 февраля 2019  17:52
Злоумышленники разбили окно на первом этаже здания, закинули в помещение администрации горящую автомобильную шину и скрылись на машине.
На Дальнем Востоке пьяные кандидаты в депутаты от ЛДПР подожгли здание администрации
Злоумышленники разбили окно на первом этаже здания, закинули в помещение администрации горящую автомобильную шину и скрылись на машине.   Происшествия
121
19 февраля 2019  14:03
Около Тольятти спасатели в метель несколько часов искали пропавшего рыбака
Около Тольятти спасатели в метель несколько часов искали пропавшего рыбака
У мужчины случился сердечный приступ. Происшествия
167
19 февраля 2019  13:25
В Самаре автомобилистка перевернула ЗИЛ с краном На Московском шоссе в районе метро Московская возник коллапс.
В Самаре автомобилистка перевернула ЗИЛ с краном
На Московском шоссе в районе метро Московская возник коллапс. Происшествия
368
Весь список
Криминал
18 февраля 2019  10:08
В Безенчуке задержан местный житель с марихуаной в кармане Он нарвал сухие листья дикорастущей конопли недалеко от поселка.
В Безенчуке задержан местный житель с марихуаной в кармане
Он нарвал сухие листья дикорастущей конопли недалеко от поселка. Криминал
182
17 февраля 2019  10:25
В Самаре задержан водитель, подозреваемый в краже драгоценностей и денег пассажирки
В Самаре задержан водитель, подозреваемый в краже драгоценностей и денег пассажирки
Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
418
16 февраля 2019  11:55
На Московском шоссе в Самаре тушили пожар из-за короткого замыкания На место ЧП выезжали 23 человека.
На Московском шоссе в Самаре тушили пожар из-за короткого замыкания
На место ЧП выезжали 23 человека. Криминал
1056
Весь список


Видео
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
881
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
678
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
621
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
742
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
987
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
1212
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2391
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2105
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2384
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2775
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2952
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
4259
Весь список

Мероприятия
Всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» впервые покажут в Самаре
Полевая кухня, выставка военной техники и салют: в Самаре отметят День защитника Отечества
В Самаре пройдет очередной этап распределения свободных мест в детских садах
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные