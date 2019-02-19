На Дальнем Востоке пьяные кандидаты в депутаты от ЛДПР подожгли здание администрации
19 февраля 2019 17:52
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В Амурской области двух кандидатов в депутаты от ЛДПР подозревают в поджоге здания администрации поселка Прогресс. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщили издания «Амурская правда» и ИА «Амур.инфо», передает Znak.com.
Инцидент произошел в ночь на 18 февраля. Злоумышленники разбили окно на первом этаже здания, закинули в помещение администрации горящую автомобильную шину и скрылись на машине. «Сыщики изъяли следы обуви и протектора шин, а также записи с камер наружного видеонаблюдения. Изучив их, полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники», — рассказывают в управлении МВД по Амурской области.
Вскоре силовики задержали поджигателей — двоих мужчин 36 лет и 41 года. Они оказались зарегистрированными кандидатами в депутаты местного Совета народных депутатов от ЛДПР. Эту информацию подтвердил глава Прогресса Сергей Провоторов, пишут СМИ.
В полиции заявляют, что задержанные дали признательные показания, но четко пояснить свои мотивы не смогли, указав лишь, что находились в состоянии алкогольного опьянения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). За содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Досрочные выборы депутатов поселка Прогресс четвертого созыва назначены на 3 марта. В настоящее время идет предвыборная кампания.
Фото: Znak.com
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