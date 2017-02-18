На Безымянской ТЭЦ ведутся работы по восстановлению температуры теплосети

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Оперативный персонал Безымянской ТЭЦ оперативно приступил к ликвидации последствий короткого замыкания. В 6:00 был введен в работу водогрейный котел №3 и энергетический котел №2, после чего началось плавное повышение температуры сетевой воды. Восстановить температурный режим в нормативных значениях планируется сегодня в 19:00.Все работы ведутся во взаимодействии со службами МЧС России по Самарской области и с администрацией Самары, сообщает пресс-служба "ПТС" Самары.