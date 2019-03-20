Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 20 марта, 20:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/03:
USD 64.32
-0.35
EUR 73
-0.36
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Бали полиция застрелила двух россиян (предположительно), участвовавших в ограблении обменного пункта

20 марта 2019 18:53
79
В посольстве в Джакарте данные о гражданстве убитых пока проверяют.
Двое подозреваемых в вооруженном ограблении обменного пункта на острове Бали (Индонезия) были убиты полицией в результате перестрелки, еще одного подозреваемого удалось задержать, передает РБК. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Джакарте.

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

По его словам, заведующий консульским отделом посольства уже прибыл на Бали, однако ​паспортов убитых и одного задержанного полиция ему пока не предъявила.

В разговоре с РБК Тетюшин подтвердил, что о гражданстве убитых в посольстве знают только от полиции. «Посольство находится в плотном контакте с правоохранительными органами Индонезии. Это информация не из посольства, это из полиции Индонезии, мы эту информацию проверяем», — пояснил он.

Ранее местное издание Tribun-Bali сообщило со ссылкой на индонезийскую полицию, что утром 19 марта на юге острова Бали, в курортном месте Кута, произошло вооруженное ограбление обменного пункта.

Как отмечает Jawa Pos, полиция нашла семерых подозреваемых в пансионате в поселке Джимбаран спустя несколько часов после ограбления. Четверым удалось скрыться на машине, оставшиеся вступили в перестрелку с полицией. Одного из подозреваемых в итоге арестовали, еще двое были убиты.

При этом источник Tribun-Bali в полиции сообщил, что все нападавшие были российскими гражданами. По его словам, эти данные также подтвердил хозяин жилья, которое снимали подозреваемые.

Местное издание Сoconuts Bali, которое тоже называет грабителей россиянами, отмечает, что полиция также считает участников налета ответственными за другое ограбление пункта обмена валюты в Куте в конце 2018 года.

По сообщениям СМИ, во время ограбления сотрудников обменного пункта избили и связали. Из сейфа забрали порядка 800 млн индонезийских рупий ($56 тыс.) и порядка $7 тыс. в иностранной валюте.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
19 марта 2019  19:24
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же управления Людмиле Котович и бывшему инструктору лагеря Павлу Ильину.
Экс-директора лагеря "Сямозеро" приговорили к 9,5 года колонии
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же... Закон
226
19 марта 2019  14:23
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки.
Полицейские выявили незаконное осуществление трудовой деятельности на строительном объекте в Самаре
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки.  Закон
240
15 марта 2019  21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.
Дерипаска подал в суд на Минфин США
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.  Закон
467
15 марта 2019  20:21
После падения на асфальт животное выжило.
Житель Урала, выкинувший с балкона кота, получил год колонии
 После падения на асфальт животное выжило.  Закон
632
15 марта 2019  20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности.
Депутата Госдумы Белоусова, подкупавшего избирателей макаронами, задержали по обвинению во взятке на 3,5 млрд рублей
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности.  Закон
653
14 марта 2019  18:54
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
У жителя Пестравского района оперативники изъяли крупную партию наркотиков
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.  Закон
401
14 марта 2019  18:47
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 000 000 рублей.
В Тольятти задержан сотрудник Федеральной налоговой службы СО по подозрению в получении взятки
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 000 000 рублей.   Закон
457
Весь список
Происшествия
20 марта 2019  18:53
В посольстве в Джакарте данные о гражданстве убитых пока проверяют.
На Бали полиция застрелила двух россиян (предположительно), участвовавших в ограблении обменного пункта
В посольстве в Джакарте данные о гражданстве убитых пока проверяют.  Происшествия
78
20 марта 2019  18:29
Водитель иномарки госпитализирован.
В Красноярском районе «Фиат Альбеа» врезался в припаркованный грузовик «ДАФ»
Водитель иномарки госпитализирован.  Происшествия
67
20 марта 2019  18:26
Им назначено амбулаторное лечение.
В Самаре на улице 22 Партсъезда столкнулись два ВАЗовских автомобиля, пострадали два ребенка
Им назначено амбулаторное лечение.  Происшествия
70
Весь список
Криминал
19 марта 2019  10:42
В Тольятти таксист пошел оплатить бензин, а клиент угнал машину
В Тольятти таксист пошел оплатить бензин, а клиент угнал машину
Сотрудники Росгвардии задержали угонщика. Криминал
246
19 марта 2019  10:10
В Жигулевске мужчина украл телевизор у своего знакомого
В Жигулевске мужчина украл телевизор у своего знакомого
Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в 10 000 рублей. Криминал
225
19 марта 2019  09:54
В Красноглинском районе Самары у мужчины нашли склад оружия
В Красноглинском районе Самары у мужчины нашли склад оружия
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Криминал
251
Весь список


Видео
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
391
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
378
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
823
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
553
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1501
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
703
Весь список

Фоторепортажи
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
626
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1602
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1787
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
974
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
880
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1329
Весь список

Мероприятия
В Самарской области проходит смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ «START*PROFI*ART»
Юные астрономы со всей России встретятся с космонавтом Юрием Усачевым в Самарском университете
В Самаре открывается выставка «Артефакт» молодого самарского художника
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные