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На Аляске случилось второе за сутки землетрясение
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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На Аляске случилось второе за сутки землетрясение

13 августа 2018 17:47
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Подземные толчки были зафиксированы в 65 километрах ближе к юго-западу от города Кактовик. При этом очаг залегает на глубине 11,7 километра.
Геологическая служба США сообщила о втором за сутки землетрясении магнитудой 6,0 на севере Аляски, передает life.ru.

Подземные толчки были зафиксированы в 65 километрах ближе к юго-западу от города Кактовик. При этом очаг залегает на глубине 11,7 километра.

О пострадавших или разрушениях пока ничего не известно.

Ранее на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,5. 
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Комментарии



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