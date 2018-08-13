На Аляске случилось второе за сутки землетрясение

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Подземные толчки были зафиксированы в 65 километрах ближе к юго-западу от города Кактовик. При этом очаг залегает на глубине 11,7 километра.О пострадавших или разрушениях пока ничего не известно.Ранее на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,5.