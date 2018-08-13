На Аляске случилось второе за сутки землетрясение
13 августа 2018 17:47
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Подземные толчки были зафиксированы в 65 километрах ближе к юго-западу от города Кактовик. При этом очаг залегает на глубине 11,7 километра.
О пострадавших или разрушениях пока ничего не известно.
Ранее на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,5.
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