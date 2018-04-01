На 9-ой просеке в Самаре сегодня горел частный дом

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Горел частный дом на площади 50 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар был локализован в 10:29, пожар ликвидирован в 11:39.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС