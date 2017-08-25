На 9-ой просеке в Самаре горела баня

114

В четверг, 24 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, 9 Просека, произошел пожар.Горела частная баня на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожарные за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.