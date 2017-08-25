На 9-ой просеке в Самаре горел КАМАЗ

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Вечером 24 августа по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Л. Шмидта, произошел пожар.Горела кабина и моторный отсек автомобиля КАМАЗ.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар потушили меньше чем за полчаса, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.