На 9 Просеке в Самаре горел частный дом
11 августа 2017 09:53
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Вечером 10 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. 9 просека, произошел пожар.
Горел частный дом на 10 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, собощает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).
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