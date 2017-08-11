На 9 Просеке в Самаре горел частный дом

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Вечером 10 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. 9 просека, произошел пожар.Горел частный дом на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, собощает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).