На 907 километре трассы М5 «Урал» столкнулись на "встречке ГАЗель и грузовой Mercedes-Benz, погиб пассажир ГАЗели

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В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Пассажир автомашины ГАЗ (его данные устанавливаются) скончался на месте происшествия.По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.