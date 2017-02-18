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На 907 километре трассы М5 «Урал» столкнулись на "встречке ГАЗель и грузовой Mercedes-Benz, погиб пассажир ГАЗели

18 февраля 2017 20:07
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Виновник аварии получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Сегодня, 18 февраля, почти в два часа дня на 907 км плюс 200 м трассы М5 «Урал» водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 3302, двигался со стороны Самары в сторону Москвы. В условиях снегопада он не выбрал безопасную скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Mercedes-Benz в составе полуприцепа Schmidt под управлением мужчины 1974 года рождения. От столкновения обе машины съехали в кювет.

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Пассажир автомашины ГАЗ (его данные устанавливаются) скончался на месте происшествия.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 

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