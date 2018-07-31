Мужчина с поясом из взрывчатки подорвался на футбольном поле в бельгийском городе Вервье

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Во время инцидента мужчина находился на поле один. По данным RTBF, на его теле обнаружили ключ от дома, расположенного в квартале неподалеку. Он принадлежал бывшему военнослужащему.Бургомистр города Хассан Айдин рассказал, что следствие исключило версию теракта. Он отметил, что на место взрыва прибыли саперы, собаки проверили периметр футбольного поля. Полиция эвакуировала жителей одной из улиц района Стамбер.