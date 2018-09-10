Мужчина с ножом напал на людей на Курском вокзале в Москве

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РИА "Новости" со ссылкой на данные Управления на транспорте МВД по ЦФО сообщает, что инцидент произошёл в 4:10 в зале ожидания.Пострадавшие госпитализированы.Также отмечается, что подозреваемый задержан и доставлен в отделение полиции.