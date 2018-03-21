Мужчина бросал бутылки с зажигательной смесью в автомобили у Совета Федерации
21 марта 2018 17:33
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В пресс-службе Совета Федерации отказались от комментариев.
Газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передала, что у здания верхней палаты задержали мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в припаркованные рядом иномарки. «Первую бутылку он швырнул в стоящие на парковке автомобили. Бутылка разбилась на проезжей части, ее содержимое загорелось», — рассказал собеседник издания. Вторая брошенная им бутылка отскочила от машины и разбилась у его ног, его брюки загорелись. По словам источника, пламя с мужчины сбили случайные прохожие, а затем подошла охрана Совфеда.
Источник рассказал, что поджигатель задержан, он получил ожоги ног.
В начале прошлой недели, 12 марта, в Москве задержали мужчину, поджегшего стену у входа в приемную ФСБ в Москве. По данным источников РБК в московском главке и центральном аппарате МВД, мужчине было 66 лет, он приехал из Астрахани. По данным ТАСС, у него был плакат «оппозиционного содержания». Против мужчины возбудили административное дело о мелком хулиганстве.
Фото: ren.tv
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