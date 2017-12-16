Москвича снова ограбили при попытке купить биткоины

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«В 18:40 в дежурную часть отдела полиции по району Хамовники позвонил 34-летний мужчина, который рассказал, что в кафе «Батони» на Комсомольском проспекте неизвестные ему мужчины под предлогом продажи криптовалюты похитили у него €300 тыс. и $50 тыс.», — рассказал источник в МВД. Материальный ущерб составил 23,7 млн руб.Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество).Аналогичный случай произошел в Москве в середине ноября. У мужчины на встрече, где он планировал купить криптовалюту, похитили 15 млн руб. Один из участников сделки совершил телефонный звонок, после которого в офис «вошли шесть-восемь человек, по описанию крепкого телосложения», которые под угрозой насилия забрали деньги.Фото: pixabay.com