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Москвича снова ограбили при попытке купить биткоины

16 декабря 2017 16:29
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Под предлогом продажи криптовалюты неизвестные похитили 23,7 миллиона рублей.
Как сообщает РБК, в пятницу, 15 декабря, у жителя столицы похитили доллары и евро на сумму 23,7 млн руб., рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

«В 18:40 в дежурную часть отдела полиции по району Хамовники позвонил 34-летний мужчина, который рассказал, что в кафе «Батони» на Комсомольском проспекте неизвестные ему мужчины под предлогом продажи криптовалюты похитили у него €300 тыс. и $50 тыс.», — рассказал источник в МВД. Материальный ущерб составил 23,7 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество).

Аналогичный случай произошел в Москве в середине ноября. У мужчины на встрече, где он планировал купить криптовалюту, похитили 15 млн руб. Один из участников сделки совершил телефонный звонок, после которого в офис «вошли шесть-восемь человек, по описанию крепкого телосложения», которые под угрозой насилия забрали деньги.



Фото:   pixabay.com

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