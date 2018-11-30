Москвич обменял 70 млн рублей на сумку с бумажками
30 ноября 2018 20:02
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Установлено, что потерпевший подрабатывал переводчиком и помогал знакомым из Китая в бизнес-переговорах. Он рассказал, что обращался к преступнику не в первый раз, чтобы поменять валюту.
В первые два раза он обменял 30 и 39 миллионов рублей. В обоих случаях "обменщик" быстро находил необходимую сумму. 20 октября переводчик попросил обменять 70 миллионов рублей. Однако в этот раз вместо долларов потерпевший получил целый чемодан с бумажками.
По данному факту полиция проводит проверку.
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