Мощный ливень затопил Адлерский район Сочи накануне матча с Хорватией
7 июля 2018 18:14
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Как пояснили в ведомстве, из-за ливня большой объем воды с прилегающего рельефа сошел на 300-метровый участок дороги. В районе АЗС и торгового квартала «Фара» произошло подтопление проезжей части. Судя по видеозаписям, появившимся в сети, вода поднималась по пояс.
В Росавтодоре уточнили, что штатно работающая система водоотведения федеральной трассы физически не может одномоментно утилизировать объемы ливневых вод. Там добавили, что объемы воды, сошедшие с расположенного выше микрорайона «Голубые дали», в десятки раз превосходят расчетные параметры.
Для обеспечения проезда в обе стороны временно произведено переключение движения по одной из полос. «Такого рода неблагоприятные погодные явления носят локальный и кратковременный характер, поэтому в ближайшее время ситуация на дороге будет нормализована, а штатный режим движения восстановлен», — пообещали в Росавтодоре.
Пресс-служба МЧС России добавляет, что подтопление произошло на трех участках автодороги Джубга — Сочи: на пересечении улиц Ленина и Голубые Дали, Ленина и Гастелло и в районе привокзальной площади железнодорожной станции Адлер. В ведомстве уточнили, что на месте работают около 60 человек и 16 единиц техники. Спасатели откачивают воду. «На данный момент осадки прекратились, уровень воды падает. Подтопленных домов и придворовых территорий нет», — отметили в МЧС.
Залповый ливень обрушился на Адлер за день до проведения матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия. Стадион «Фишт», на котором состоится матч, располагается как раз в Адлерском районе Сочи.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов заверил РБК, что сильные осадки в Сочи не помешают проведению матча с Хорватией. «Прошел действительно большой ливень, подтопило дорогу. Но матчу ничто не угрожает. В Сочи светит солнце — все высохло», — сообщил мэр. Интенсивность осадков составила 60 мм/ч, а водостоки рассчитаны максимум на 30 мм/ч, отметил он. Вода затопила отрезок дороги в 600 метров рядом с вокзалом, и движение транспорта остановилось на час. «Сейчас движение идет в обе стороны. Есть небольшая пробка», — рассказал мэр.
Сам стадион «Фишт», где пройдет матч, не подвергся подтоплению. «Ливень не затронул стадион совершенно — Сочи длинный же», — пояснил Пахомов. 7 июля в Сочи прогнозируется благоприятная погода. «Вода в море 24 градуса. Комфортнейшие условия для футбола, отдыха и наших гостей», — отметил мэр Сочи.
Фото: @_.pomawka._ / Instagram
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