Молодой сызранец угнал автомобиль своего деда

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Ранее судимый за кражу безработный 26-летний житель Сызрани взял ключи от автомобиля «LADA», принадлежащего его деду. Мужчина, завладев транспортным средством, отправился кататься на нем по городу. На улице Маршала Жукова он был остановлен инспекторами ДПС за нарушение Правил дорожного движения.В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что нарушитель имеет явные признаки алкогольного опьянения: водитель неуверенно держался на ногах, на вопросы отвечал невнятно, от него исходил сильный запах спиртного. Однако, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.Сотрудники ГИБДД попросили молодого человека предъявить документы на автомашину, однако и их у водителя не оказалось. При проверке было установлено, что автомобиль, на котором передвигался задержанный, принадлежит местному жителю 1950 года рождения. Владелец машины сообщил связавшимся с ним стражам правопорядка, что о пропаже легковушки он не знал.В настоящее время возбуждено уголовное дело об угоне. Подозреваемый также привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает облМВД.