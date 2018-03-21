Молодой рабочий со стадиона «Самара Арена» погиб упав с высоты

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По предварительным данным, травмы молодой человек получил упав с высоты.Подробности ЧП пока не известны. В ПСО «Казань»пояснили: 12 марта у молодого человека был выходной, и находился он тогда не на стадионе, а в общежитии, где, возможно, он и упал.Назначено судебно-медицинское исследование.