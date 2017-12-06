Молодой курьер одной из организаций Самары незаконно присвоил 185 тысяч рублей
6 декабря 2017 15:02
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Многочисленные телефонные звонки на контактный номер нового работника не дали результатов – мобильное устройство было отключено. Причиненный материальный ущерб составил 185 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что молодой человек 1991 года рождения, пытавшийся устроится курьером, ранее был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Сотрудники уголовного розыска установили местожительство злоумышленника и задержали его. Молодой человек сознался в совершении преступления и пояснил стражам правопорядка что похищенные деньги потратил на собственные нужды в увеселительных заведениях города.
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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