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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Молодой курьер одной из организаций Самары незаконно присвоил 185 тысяч рублей

6 декабря 2017 15:02
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Молодой человек похищенные деньги потратил на собственные нужды в увеселительных заведениях города.
В отдел полиции Самары обратился представитель одной из самарских организаций с сообщением о краже денег. Из собранных полицейскими материалов следует, что сотрудники отдела доставки при подсчете дневной выручки обнаружили недостачу денежных средств. В ходе разбирательства было установлено, что деньги не внес молодой человек, который был принят курьером с испытательным сроком, в его обязанности входило доставлять товары клиентам.

Многочисленные телефонные звонки на контактный номер нового работника не дали результатов – мобильное устройство было отключено. Причиненный материальный ущерб составил 185 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что молодой человек 1991 года рождения, пытавшийся устроится курьером, ранее был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Сотрудники уголовного розыска установили местожительство злоумышленника и задержали его. Молодой человек сознался в совершении преступления и пояснил стражам правопорядка что похищенные деньги потратил на собственные нужды в увеселительных заведениях города.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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