Молодой человек на Lada Priora перевернул машину в кювет в Клявлинском районе

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Днем 13 августа на территории Клявлинского района произошло ДТП. 21-летний водитель автомобиля «Lada Priora» (стаж - менее 1 года) двигался со стороны села Усакла в направлении села Ерыкла. По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, молодой человек допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего автомашина съехала в левый кювет и перевернулась. В результате ДТП 50-летняя пассажирка «Приоры» получила телесные повреждения, с которыми была доставлена бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение.В целом за 13 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП. При этом 3 человека погибли, еще 7 получили ранения различной степени тяжести, в том числе - один несовершеннолетний, сообщает облМВД.