Младенец, упавший при резком торможении поезда в Сызрани, серьезно не пострадал
27 ноября 2017 10:55
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Врачи оценили состояние ребенка, упавшего при экстренном торможении поезда Самара – Москва как нормальное, серьезных травм нет. Напомним, ЧП произошло 25 ноября в 19:39 на перегоне Безенчук – Мыльная Куйбышевской железной дороги. Из-за технической неисправности - ложного показания светофора - машинисты пассажирского поезда №9 применили экстренное торможение.
В результате торможения пострадал ребенок 2017 года рождения. По прибытию на станцию Сызрань-1 ребенок вместе с матерью отправлен в ГБ №2 Сызрани, однако врачи серьезных травм у ребенка не зафиксировали. Обращений за медицинской помощью от других пассажиров поезда и поездной бригады не поступало. Куйбышевская железная дорога приносит свои извинения за доставленные неудобства, пишет "Маленькая Сызрань".
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