"Мисс Калифорния" сбили насмерть, когда она снимала неудобные туфли
20 октября 2018 17:29
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Этим вечером Яна закончила ужинать в ресторане вместе со своим мужем Евгением и друзьями. После чего логопед и несколько её подруг пошли через дорогу, чтобы зайти за кофе. Девушки рассказали, что зелёный свет должен был гореть ещё 18 секунд, как вдруг произошло столкновение.
По словам свидетелей, это была машина Toyota 4-Runner, которая явно превышала скоростной режим. Сейчас полиция изучает запись с камер видеонаблюдения, чтобы найти виновника.
"Мы не успели среагировать. Всё произошло так быстро, мы ничего не могли сделать"
одна из подруг Ярослава Маркова
Ярослава рассказала, что водитель сбил только Яну, поскольку она остановилась, чтобы снять неудобную обувь. Остальные подруги не стали её ждать и продолжили переходить дорогу. Девушку доставили в больницу в критическом состоянии, где она позже скончалась.
"Мы были счастливой семьёй. Всё время проводили вместе. Но пока я не хочу говорить детям, что их мамы не стало... Это причинит им слишком много боли"
муж погибшей
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