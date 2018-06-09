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Следствие ходатайствует об аресте министра правительства Тверской области Виктора Шафороста и еще трех человек, подозреваемых в поджоге автомобиля.
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Министра правительства Тверской области заподозрили в поджоге автомобиля на юге Москвы

9 июня 2018 07:01
Следствие ходатайствует об аресте министра правительства Тверской области Виктора Шафороста и еще трех человек, подозреваемых в поджоге автомобиля.
Как передает РБК, следствие ходатайствует об аресте министра правительства Тверской области Виктора Шафороста и еще трех человек, подозреваемых в поджоге автомобиля. Об этом сообщается в Twitter Следственного комитета.

Отмечается, что 19 марта подозреваемые подожгли автомобиль Toyota Highlander на юге Москвы.

Ранее источник ТАСС в региональном правительстве сообщил о задержании Шафороста в столице.

Как отмечается на сайте областного правительства, силовики проинформировали власти о задержании министра. «Задержание связано с предыдущей работой Шафороста за пределами Тверского региона», — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, Шафорост связан с бандой полицейских, возглавляемой его братом Павлом. В августе 2016 года участники этой группировки, угрожая бизнесмену в Новой Москве тем, что против него будет возбуждено уголовное дело, отобрали у него янтарь-сырец на 2 млн руб., а также 500 тыс. руб. и $3 тыс. Еще 1,5 млн руб. они получили в виде взятки. В мае 2017 года, сообщает телеканал, вымогатели подожгли следственный отдел, где хранилось дело Павла Шафороста.

В правительстве Тверской области в ответ на запрос РБК позднее заявили, что правоохранительные органы уведомили местные власти о задержании чиновника. На вопрос о том, будет ли Шафорост временно отстранен от работы, в тверском правительстве ответили: «До получения официальной информации, либо соответствующего решения от правоохранительных органов, отстранения не будет». В случае, если чиновника отправят в отставку, исполняющим обязанности станет его заместитель.

Виктор Шафорост был назначен министром по обеспечению контрольных функций в апреле 2016 года, ранее он работал в правоохранительных органах.



Фото: ТАСС


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